Due tifosi della Samb incastrati dalle telecamere puniti con il Daspo

SAN BENEDETTO - Sono stati individuati dalla Polizia di Stato gli autori dell’accensione e dell’uso di fumogeni in occasione dell’incontro di calcio Ternana-Sambenedettese all’interno del settore ospiti dello stadio Libero Liberati di Terni. I responsabili dei fatti, identificati in due giovani tifosi della Sambenedettese, sono stati ripresi dalle telecamere dello stadio, le cui immagini hanno consentito alla Digos di riconoscerli. Nei loro confronti è scattata la denuncia per il reato di uso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive e sarà applicata la misura del Daspo.