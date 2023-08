ASCOLI - Il sestiere di Porta Romana vince con merito una Giostra drammatica. Con merito perché il cavaliere Lorenzo Melosso, ascolano di 22 anni, in sella a Magic Strike, purosangue inglese di 9 anni, è stato il più regolare. Terzo dopo la prima serie di assalti, è balzato in testa ed ha saputo reggere la pressione nell’ultima tornata, conquistando il prezioso drappo realizzato dall’artista ascolano Andrea Tarli per la 96° edizione della Quintana in onore del patrono Sant’Emidio. Per il giovane cavaliere è il secondo successo personale, il 18° del sestiere rossazzurro che raggiunge al secondo posto nell’albo d’oro la Piazzarola.

Drammatica perché proprio il cavaliere biancorosso, Nicholas Lionetti, è stato protagonista di una rovinosa caduta avvenuta al termine della seconda tornata. Il cavallo, Look Amazing, purosangue inglese di 8 anni, nell’impegnare la curva del Cassero, prima del rush finale, è crollato a terra, disarcionando il 23enne faentino. Probabilmente si sono agganciate la zampa antyeriore destra con quella posteriore. Sul campo Squarcia è calato il gelo. Look Amazing faticava a rialzarsi e si è temuta davvero la tragedia. Subito sono intervenuti i sanitari presenti al campo dei giochi. L’area dove i veterinari stavano operando è stata celata alla vista del pubblico con teli di plastica verde; poco dopo è entrata l’ambulanza veterinaria. Lo speaker Mario La Rocca ha chiesto il silenzio del pubblico per non imbizzarrire il cavallo e di non utilizzare momentaneamente il drone per le riprese dall’alto. La zampa anteriore destra del cavallo, quella che ha subito il trauma, è stata immobilizzata con una stecca. Dopo diversi minuti il cavallo è stato caricato sul mezzo di soccorso e trasportato in una clinica specializzata di Teramo. Il cavaliere Lionetti, invece, ha riportato un trauma alla spalla ed è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale Mazzoni per verificare l’entità dell’infortunio. La Giostra è quindi ripresa anche perché il cavaliere di Porta Solestà, Luca Innocenzi, ha messo a disposizione il proprio van, attrezzato a clinica veterinaria mobile. Il clima era comunque diverso.

La Giostra aveva subito perso il favorito. Luca Innocenzi, cavaliere di Porta Solestà e primatista di vittorie, sceso sull’otto di gara per terzo, impegnando la curva del Carmine, non era riuscito a tenere in pista il suo Katy Way, purosangue inglese di 7 anni, realizzando quindi tornata nulla. Si apriva così uno scenario inatteso. Al termine della prima tornata erano in testa Porta Tufilla con Danny Coppari su Speedwell Blue, purosangue inglese di 8 anni, e Tommaso Finestra di Sant’Emidio, in sella a In The Wood, purosangue inglese di 6 anni. Melosso era in terza posizione, attardato di 12 lunghezze. Più staccati Lionetti e Lorenzo Savini di Porta Maggiore su Adivina Dora. I due cavalieri pagavano le penalità commesse durante la tornata. La seconda tornata è stata caratterizzata dall’infortunio a Look Amazing, mentre in classifica Melosso balzava in testa davanti a Coppari e a Finestra, il cui punteggio era appesantito dalle penalità. Più attardato Savini.

La terza serie di assalti si apriva con le raccomandazioni dello speaker agli spettatori di evitare fischi e rumori per non creare problemi ai cavalli. Raccomandazioni cadute nel vuoto. I cavalieri sono scesi in pista in ordine di classifica invertito. Innocenzi e Savini erano ormai fuori dai giochi. Finestra ha realizzato il punteggio più alto di tornata, ma il distacco da Melosso era tale che solo un errore del rossazzurro poteva regalare il Palio a Sant’Emidio. Coppari ha commesso penalità, scivolando dietro a Finestra, così Melosso ha dovuto gestire il vantaggio accumulato ed ha tagliato il traguardo a lancia alzata per il tripudio dei sestieranti di Porta Romana.