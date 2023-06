ASCOLI - «Ho ricevuto delle minacce e temo per la mia incolumità e per quella dei miei familiari; per questo motivo ho rassegnato le mie dimissioni da direttore di gara, da banditore e da direttore tecnico dell’Asd Quintana. Attraverso una pec, ho rappresentato le mie intenzioni al magnifico messere, al segretario comunale e al presidente del consiglio degli anziani».

APPROFONDIMENTI LA QUINTANA Il sestiere di Sant'Emidio: «Autorizzare le prove scelta sbagliata». Di Marti in pole per il dopo Chicchini

Maurizio Celani ha lasciato il delicato incarico a meno di due settimane dalla Giostra in notturna dell’8 luglio. Un’altra scossa, nel giro di pochissimi giorni, dopo la sospensione del cavaliere di Porta Solestà Luca Innocenzi e l’infortunio occorso al giostratore di Sant’Emidio Pierluigi Chicchini durante le prove cronometrate del 23 giugno, poi sospese dalla commissione veterinaria. Celani tiene a rimarcare che «la decisione non è affatto legata a quanto accaduto durante le prove ufficiali. Non posso vivere con la paura che succeda qualcosa alla mia persona o ad uno dei miei familiari. L’anno scorso hanno danneggiato la mia auto, ora so che qualcuno è venuto a cercarmi. Durante le prove cronometrate di venerdì scorso è stata fatta esplodere una bomba carta nei perssi della porta carraia del campo Squarcia. La situazione è diventata insostenibile e non riesco a svolgere il mio lavoro al campo con tranquillità. Così mi faccio da parte».



Celani è anche il responsabile della manutenzione e della sicurezza della pista per cui se non tornerà sui suoi passi si creerà un buco enorme da tappare. Chi dovesse sostituirlo si assumerà una grande responsabilità sia perché deve garantire l’incolumità di cavalli e cavalieri sia perché il direttore di gara è sempre . «Stamattina, (ieri, ndr) sono stati effettuati ulteriori interventi per rendere il terreno in grado, dal punto di vista della sicurezza, di accogliere i cavalieri che vogliono provare domani (oggi, ndr). Poi toccherà ad altri effettuare i lavori».



Intanto, il sestiere di Sant’Emidio effettuerà questa sera, dalle 19 alle 21, un vero e proprio casting, presumibilmente tra tre candidati, per scegliere il cavaliere che sostituirà Chicchini e difenderà i colori rossoverdi alla Giostra dell’8 luglio. Si tratta del secondo cavaliere, il 18enne Davide Dimarti, dell’aretino Adalberto Rauco, già in passato accostato al sestiere rossoverde ai tempi di Enrico Giusti, e il ternano Paolo Palmieri. Tutti provengono dal master per cavalieri che si sta tenendo a Foligno. Alla sessione è prevista la presenza di Chicchini, che è in attesa di sottoporsi all’operazione alla spalla, il quale fornirà le indicazioni finali su quello che secondo lui è il miglior profilo per disputare la Quintana.

Essendo prove a porte chiuse, i cavalieri potranno montare destrieri non ancora sottoposti a visita. Dimarti si è allenato con la vecchia conoscenza quintanara Genoria, purosangue inglese di 14 anni, con cui Fabio Picchioni di Porta Romana vinse il Palio nell’agosto 2016. Una volta deciso il cavaliere, si valuterà con quale cavallo dovrà correre. Se non sarà uno di quelli che doveva montare Chicchini e quindi già considerato idoneo dalla commissione veterinaria, il prescelto verrà visitato domani mattina a Teramo per poter poi prendere parte alle prove ufficiali cronometrate di domani sera.



Stasera scenderanno in pista anche gli altri sestieri, ad eccezione di Porta Tufilla. Ci sarà Porta Solestà con Tommaso Finestra che tra sabato e domenica ha provato più volte l’otto di gara del campo Squarcia in sella ai cavalli messi a disposizione dalla scuderia di Luca Innocenzi. Salvo novità dell’ultim’ora provenienti dalla Fise, sarà lui ad indossare la casacca gialloblù già alle prove ufficiali di domani. La decisione, già presa, dovrà essere formalmente ratificata dal comitato di Porta Solestà che si riunirà ovviamente entro domani.