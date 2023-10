ASCOLI - Adesso Palazzo Saladini Pilastri, storico edificio acquistato dall’Arengo nella strategia di rivitalizzazione del centro cittadino, fa un fondamentale passo avanti e passa dalle carte progettuali alla concretezza. Quello che rappresenta il più consistente investimento per un’opera pubblica in città, alla luce dei 28 milioni di finanziamenti ottenuti (inclusi gli oltre 6 milioni per l’acquisizione dell’immobile) attraverso il bando Pinqua, si prepara adesso, con l’aggiudicazione del maxi-appalto al raggruppamento temporaneo di due importanti imprese ascolane, ovvero la Travaglini Costruzioni srl e la Gaspari Gabriele srl, a trasformarsi in cantiere.

Un cantiere molto complesso, vista la polifunzionalità che la struttura andrà ad assumere, che prevede tempi per la conclusione molto stringenti: poco più di 21 mesi, includendo 48 giorni per la progettazione esecutiva. L’idea iniziale del sindaco Marco Fioravanti per disegnare la strategia di rivitalizzazione del centro (che ha poi portato all’ottenimento di complessivi 90 milioni dai fondi per programma nazionale per la qualità dell’abitare) si trasforma ora in realtà.



Al termine della complessa procedura di gara telematica europea (per un totale di 4 lotti complessivi tra cui anche quelli relativi all’ex caserma Vecchi, al complesso di San Domenico e all’edificio ex Eca in via Giusti), l’Arengo ha aggiudicato il più importante investimento in un’opera pubblica per la città al raggruppamento temporaneo delle due imprese ascolane Travaglini costruzioni srl e Gaspari Gabriele srl. L’intervento, a seguito dell’offerta al ribasso del raggruppamento vincitore, rispetto al prezzo base di gara fissato in 20.301.787,45 euro, l’intervento sulla struttura costerà poco più di 18 milioni di euro più Iva (per la precisione 18.131.693,41 euro), di cui circa 347mila per la progettazione esecutiva.

Il maxi-progetto definitivo appena approvato dalla giunta dell’Arengo prevede oltre a una corposa ristrutturazione anche una completa rifunzionalizzazione di Palazzo Saladini Pilastri. Si tratterà, come detto, di uno storico palazzo con funzioni da “Headquarter”, ovvero da punto di riferimento centrale per l’intera strategia di rivitalizzazione, sia a livello sociale che commerciale, del centro cittadino.



Dal punto di vista del cronoprogramma, obbligatoriamente incanalato nella tempistica prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), si tratterà di una vera e propria corsa contro il tempo. Alla luce del termine base della gara fissato per la conclusione della progettazione in 60 giorni e poi i lavori in 730 giorni, le imprese aggiudicatarie hanno previsto una riduzione dei tempi del 20%: 48 giorni per la riconsegna degli elaborati progettuali esecutivi e poi 584 giorni per la fine delle attività di cantiere. In pratica, l’opera dovrebbe essere conclusa nell’arco di poco più di 21 mesi (per la precisione 632 giorni) dal momento del verbale di consegna. Una volta completato, Palazzo Saladini Pilastri dovrebbe diventare l’head quarter, ovvero il punto di riferimento per tutta una serie di attività per rilanciare il centro storico ascolano.