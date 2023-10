Elezioni alla Fondazione Carisap, irrompe il Ministero delle finanze: «Per ora Tassi resti presidente»

ASCOLI - Le elezioni alla Fondazione Carisap registrano un altro colpo di scena. Proprio oggi l’Organo di Indirizzo è chiamato a valutare le candidature per la presidenza e il consiglio di amministrazione dopo le dimissioni del cda (salvo Daniele Tagliabue). Al momento il presidente facente funzioni è il vice Fabio Paci e non Mario Tassi, dimissionario.



I rilievi



È proprio su questo primo aspetto si sofferma la relazione del direttore generale del Ministero dell’economia e finanze, il quale chiede di chiarire per quali ragioni l’Organo di Indirizzo nell’accettare le dimissioni presentate dalla quasi totalità del consiglio di amministrazione «abbia convenuto su diversi momenti di efficacia delle dimissioni presentate, trattando in modo differente la posizione del presidente.

Quest’ultimo è a tutti gli effetti componente dell’Organo di Indirizzo e resta in carica fino all’insediamento del successivo». Il Mef, inoltre chiede la trasmissione di tutti i verbali in forma integrale dell’Organo di Indirizzo e del consiglio di amministrazione debitamente approvati e sottoscritti «considerato che a tutt’oggi questa autorità di vigilanza è in possesso di bozze ed estratti non sottoscritti».



L’assemblea



Il direttore generale del Tesoro esprime anche qualche riserva sul rinvio dell’assemblea dei soci decisa dall’Organo di Indirizzo, precedentemente convocata per lunedì scorso per fare chiarezza dopo le burrascose dimissioni del cda, ma rinviata a data da destinarsi. Richiama, infine, il collegio dei revisori dei conti «a rappresentare un presidio di garanzia sulla corretta governance dell’ente a tutela della compagine sociale. Dall’Organo di indirizzo trapela comunque serenità e già oggi dovrebbero essere spediti al ministero i dovuti chiarimenti richiamando gli articoli dello statuto. Alla presidenza della Fondazione Carisap, l’unico candidato è Maurizio Frascarelli. Nel cda invece sono: Donatella Rossi Brunori, Carlo Marinucci, Vincenzo De Sgrilli, Novella Calvelli e Antonietta Lupi.