ASCOLI - Semaforo verde, con il sì della giunta dell’Arengo, alle tariffe 2024 per l’utilizzo (prenotando sale per eventi, buffet e altri servizi) dei contenitori culturali cittadini. Canoni che si allineano a quelli già applicati per l’anno in corso, quindi senza aumenti, al fine di andare incontro anche ai privati che intendano organizzare eventi, incontri, iniziative di vario genere. Confermata anche la possibilità di utilizzare, ovviamente a pagamento, alcuni spazi specifici anche per buffet, cene e cerimonie (ad esempio in alcune sale della pinacoteca e al Museo dell’arte ceramica anche per matrimoni).

I contenitori



Canoni confermati come quelli attuali anche per il 2024 per quanto riguarda l’utilizzo delle sale culturali, con possibilità in determinati spazi anche di organizzare di buffet, banchetti. Per quanto riguarda uno dei più prestigiosi, ovvero il teatro Ventidio Basso, per utilizzare l’intera struttura per spettacoli, convegni o congressi il canone è di 1.600 euro. Si scende a 380 euro per organizzare nel foyer piccole attività di intrattenimento, piccoli spettacoli, convegni e conferenze. Per coffee break o buffet si pagheranno in base alla tipologia da 300 fino a 1.500 euro. Per l’utilizzo di palco e camerini per stage il costo è di 630 euro. A Palazzo dei Capitani, per utilizzare la sala della Ragione si dovranno pagare 380 euro, per la sala dei Savi 260 euro, mentre per coffee break-buffet (uso esclusivo con allestimenti e servizio catering a carico del richiedente), si andrà da 200 fino a 700 euro.

Utilizzare la sala degli Stemmi costerà 190 euro, la sala Massy 130 euro, la galleria espositiva lato piazza del Popolo 400 euro per massimo 10 giorni e 600 per 20 giorni, la galleria espositiva su via del Trivio da 600 a 900 euro in base ai giorni, mentre per mostre nel chiostro interno il canone va da 150 a 400 euro. Per la sala della Vittoria nella pinacoteca civica, il canone per l’utilizzo giornaliero è di 380 euro (anche per matrimoni), per due o più giorni è di 500 euro e per buffet o cene è di 3.000 euro (con incremento a 4.000 se si intende utilizzare anche altre sale).

Per utilizzare il polo Sant’Agostino, l’auditorium costerà 250 euro, il chiostro 320 euro per piccoli eventi e da 200 a 500 euro, in base ai giorni, per mostre. Consentiti coffee break, brunch e somministrazioni di alimenti e bevande pagando da 300 a 1.500 euro (misura massima nel caso di eventi che sottraggano il chiostro all’uso pubblico e al libero accesso). Per la sala dei Mercatori a Palazzo Arengo il canone va da 100 a 150 euro, per la sala Cola d’Amatrice canone di 200 euro per eventi e da 200 a 500 euro per mostre (in base alla durata). Per la Sala De Carolis, il costo varia da 200 a 500 euro: 200 euro per un giorno, 300 euro per 2 o più giorni e 500 euro per un buffet.

Per la Sala Ceci e le altre sale si va dai 260 euro per un giorno a 400 euro per 2 o più giorni, e fino a 2.000 euro in caso di buffet o cene. Per il Museo della ceramica, il costo di utilizzo è di 260 euro per matrimoni o eventi di un giorno, di 500 euro per utilizzo di 2 o più giorni e di 1.500 euro per buffet o cene. Stessi canoni e servizi anche al Forte Malatesta.