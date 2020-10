​Nel mirino del Coronavirus finiscono di nuovo le scuole: ecco gli istituti "coinvolti"

ASCOLI - Il Coronavirus torna a colpire soprattutto nelle scuole. Fra i giovani con tampone positivo registrati ieri ci sono studenti del liceo Orsini (che comunque rimarrà chiuso fino al 15 ottobre, in alternativa c’è la didattica a distanza), dell’istituto Agrario Ulpiani e infine uno studente del liceo linguistico Trebbiani.

Le relative classi sono state messe in quarantena fiduciaria in attesa dell’esito del tampone. Nel gruppo degli studenti positivi ci sono purtroppo anche ragazzi che militano nelle giovanili dell’Ascoli calcio. Automaticamente tutte le attività del settore giovanile bianconero sono state sospese. Nel complesso alle 22 di ieri ci sono stati 17 casi di positività al Coronavirus a fronte di 400 tamponi processati. Crolla anche Montegallo, comune Covid Free, con due casi positivi al virus.

Fra i contagiati figura anche un barista di Villa Pigna che ha trasmesso il virus a tutti i familiari e si spera non anche ai clienti. L’esercizio pubblico inevitabilmente è stato chiuso in attesa della guarigione dei titolari. Il sindaco Matteo Terrani di Folignano ribadisce come un disco rotto ai suoi concittadini di indossare i dispositivi di protezione. Non tutti lo stanno facendo. Sottoposti a tampone anche gli operatori sanitari del reparto dove il primario è risultato positivo. Non cresce, infatti, solo il numero dei contagiati ma anche quello di coloro in isolamento domiciliare risalito a 712 unità.

Aumenta quindi il numero di chi chiede di essere sottoposto al tampone. Nonostante gli appelli al distanziamento sociale, gli assembramenti ci sono stati nelle ultime settimane proprio davanti al triage dell’ospedale Mazzoni per sottoporsi al tampone. Per questo motivo la direzione generale dell’Area vasta si è rivolta alle guardie giurate per evitare la calca e da ieri, in previsione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, e proprio per evitare gli assembramenti è entrato in vigore il servizio Drive-in. Per evitare code e inquinamento proprio nel perimetro del nosocomio ascolano sarà possibile prenotarsi e recarsi all’esame nell’orario consigliato dagli uffici dell’Area vasta. nel frattempo si avvicina il fine settimana e l’attenzione è alta sulle serate della movida. Durante il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è svolto a Palazzo San Filiuppo, il prefetto Rita Stentella ha dato precise disposizioni alle forze dell’ordine di sanzionare chi non indossa la mascherina. Finora, però, non si è andati oltre quattro multe.

Sono le manifestazioni pubbliche a preoccupare maggiormente. Le principali feste autunnali sono state annullate (a cominciare da quella tradizionale di Acquasanta Terme, fino all’ultima di San Serafino da Montegranaro). E su questo aspetto candidamente il direttore generale dell’Area vasta 5, Cesare Milani, ha espresso le sue perplessità sulla festa patronale di San Benedetto Martire: «Bisognerebbe evitare di frequentare luoghi affollati in questo periodo» ha commentato. Un invito in sostanza a disertare le celebrazioni.

Finalmente, infine, è stata pubblicata la delibera per le assunzioni per un anno di infermieri mediante graduatoria. Sono: Di Marco Debora, Ferrarino Roberto, Montini Alessandra, Aureli Ilaria, Palmeri Alessandra, D’Alonzo Michela, Lanciotti Giorgia, Dumitru Nicoleta, Grilli Vanessa, Meghini Sara, Buccarello Stefano, Sassone Federica, Ciccanti Stefania, Lepidi Erika, Amendola Francesco Saverio, Pizzuti Francesca, Daziani Alessio, Alfano Giulia, Ferri Angela, Minichelli Noemi, Morganti Ester, Belfiore Ilaria, Di Luca Roberta, Sestili Spurio Fabiola, Di Marzi Giovanni, Impastato Lorella, Liberati Giorgia, Devecchi Anthea, Sciarroni Valeria, Sacco Sara, Laurenzi Samuele Arduino, Toracchio Erica, Capriotti Deborah, Stefanelli Riccardo, Sisti Fabrizia, Prenga Juli, Costantini Chiara, Tomei Daniele, Cannavicci Alessandra, Luzi Francesca, Canala Stefano, Lapolla Roberta, Leli Edoardo Primo, Calabrese Donato, De Isidoris Giulia, Panella Chiara, Ciurleo Maria Chiara, Korostashevska Kateryna, La Bella Fabrizio, Ambrosini Mary, Ippoliti Mariagiulia, Patalano Pierluigi, Candelori Marco, Cosanni Federico, e Falcone Antonio. L’impegno di spesa ammonta a quasi due milioni di euro.

