I ladri entrano nell'officina rubano 3mila euro ed un'auto in riparazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Ladri in azione a Campolungo. Ad essere presa di mira, Auto Elite, l’officina autorizzata Mercedes. I ladri si sono introdotti martedì notte nel piazziale per poi entrare nell’officina e negli uffici. Hanno rovistato e trovato circa 3mila euro in contanti. Prima di dileguarsi i malviventi si sono impossessati di un’auto di un cliente che era in riparazione nell’officina e che era pronta per essere riconsegnata al proprietario.