Belle ed eleganti derubano gli anziani spacciandosi per addette all'immondizia

ASCOLI - Anche il sacchetto dell’umido da controllare rischia di diventare un trucchetto per delinquere. C’è, infatti, chi approfitta anche della raccolta differenziata per raggirare persone anziane e rubare nelle loro abitazioni, dopo essersi spacciati per addetti al controllo dei conferimenti anche a domicilio. In questi giorni si segnala la presenza di due ragazze, definite di bell’aspetto, che si fingono incaricate del Comune per andare a verificare i bidoncini dell’umido a seguito di alcune lamentele da parte di cittadini. Con questa motivazione, chiedono quindi di entrare in casa e poi ne approfitterebbero per rubare una volta all’interno dell’abitazione.E, come prevedibile, le più colpite sono le persone anziane. Ed ecco che ora è stato attivato, , anche attraverso i social, una sorta di passaparola per allertare tutti su questi tentativi di raggiro per compiere furti. Segnalazioni che, seppur indirettamente, sono arrivate anche a chi si occupa realmente del servizio di raccolta differenziata, ovvero Ecoinnova. E proprio dalla società incaricata di gestire il porta a porta arriva un messaggio chiaro e inequivocabile ai cittadini: nessun operatore della società è autorizzato ad entrare nelle abitazioni degli utenti. «Non è nostro compito – confermano dagli uffici di Ecoinnova – entrare nelle case degli ascolani».