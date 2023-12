ASCOLI - Sarà il raggruppamento capeggiato da un’impresa ascolana, la Ubaldi Costruzioni, a realizzare il maxi ponte tra Monticelli e Castagneti. Con un costo di 6,4 milioni di euro a seguito di ribasso rispetto al prezzo a base di gara pari a 7,6 milioni.

L’attesa

Un’opera attesa da circa 15 anni che dallo scorcio iniziale del nuovo anno, dopo il verbale di consegna, vedrà finalmente l’apertura del cantiere. Da quel momento partirà l’intervento per la realizzazione del ponte sul Tronto con annessa viabilità di raccordo entro 452 giorni (circa 1 anno e 3 mesi), anche in questo caso a seguito di riduzione dei tempi posti a base di gara inizialmente previsti in 565 giorni. Sarà, dunque, il raggruppamento composto dall’impresa Ubaldi Costruzioni e la Costruzioni metalliche prefabbricate International a realizzare il nuovo ponte che andrà a collegare il popoloso quartiere di Monticelli con Castagneti e tutta la zona industriale-commerciale sulla sponda opposta del Tronto. A partecipare alla gara, con offerte che dovevano essere presentate entro lo scorso 21 giugno, erano 17 imprese provenienti in parte dal territorio ma molte altre da ogni parte d’Italia. A questo punto, con la formalizzazione dell’aggiudicazione, si entra a tutti gli effetti nella fase operativa per arrivare, innanzitutto, prima possibile all’apertura del cantiere – secondo gli indirizzi del sindaco Fioravanti e dell’assessore ai lavori pubblici Cardinelli che hanno seguito direttamente tutto il percorso – e, quindi, alla posa della prima pietra. Considerando che poi, in base alla tempistica prevista, si dovrà poi procedere con la realizzazione di un’opera infrastrutturale ritenuta importante per la viabilità cittadina.

La viabilità

Il nuovo ponte sarà lungo 162 metri. Dopo una prima fase per la cantierizzazione, successivamente si dovrà intervenire con una chiusura obbligata del transito veicolare tra la Piceno aprutina all’altezza del sottopasso ferroviario e via del Commercio, per realizzare la rotatoria di raccordo. Si dovranno, quindi, per quel periodo, utilizzare le soluzioni stradali alternative già presenti. Per la viabilità finale, col nuovo attraversamento sul fiume che collegherà via dei Platani a Monticelli con la zona di via del Commercio a Castagneti, proprio in quest’ultimo innesto è prevista la realizzazione di una rotatoria in scavo per consentire l’immissione al sottopasso ferroviario esistente oltre alla viabilità di collegamento – con 3 uscite - al servizio di abitazioni e con via del Commercio. A Monticelli, invece, si prevede una rotatoria su via dei Platani ovest e si interverrà anche con la sistemazione di una strada interpoderale con la realizzazione di un sottovia.