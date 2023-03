ASCOLI - È stato un vero e proprio bagno di folla, sommerso dall’abbraccio dei suoi concittadini e non solo, di quello dei suoi amici, e soprattutto dall’amore della sua famiglia e delle persone che da sempre gli sono accanto.





Il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha voluto «una festa di popolo» per festeggiare i suoi 40 anni. In centinaia, sin dal tardo pomeriggio, hanno gremito il chiostro del Polo culturale Sant’Agostino, in pieno centro ad Ascoli: c’è chi è passato solo per un saluto, chi invece ha voluto festeggiare con Fioravanti questo traguardo importante e anche tanti che sono rimasti fino a notte inoltrata ballandosi e divertendosi a ritmo di musica. Commovente l’abbraccio con la mamma Lucia, «la donna della mia vita» ribadisce Fioravanti. «Sono molto felice - ha detto il primo cittadino - perché sono a festeggiare qui questo compleanno con tanti amici, venuti anche da fuori città, ma soprattutto con il popolo. Ho sempre detto di essere il sindaco del popolo e ci tenevo a condividere con loro questo importante traguardo di vita».

Gli auguri di monsignor Palmieri



Tra i primi che il sindaco ha incontrato, appena varcato l’ingresso è stato il vescovo di Ascoli, monsignor Gianpiero Palmieri. C’è stato un lungo abbraccio tra i due a rimarcare la stima e l’amicizia reciproca. Un appuntamento a cui non hanno voluto mancare tanti esponenti politici. C’era la sottosegretario all’economia, la deputata Lucia Albano e anche il senatore Guido Castelli: «Auguri Marco - ha detto il commissario straordinario per il sisma -, a te che sei un punto di riferimento per tutto il territorio e non solo». A festeggiare il primo cittadino è arrivato anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli: «Marco, prima ancora di essere un valido amministratore, è un mio amico - dice il governatore - Sono contento che oggi qui ci sia tanta gente che vogliono festeggiare con lui i suoi quarant’anni».

Spazzafumo, Calcinaro e Ossini



Abbracci e strette di mano ma anche solidarietà. Molti dei presenti, infatti, hanno dato seguito alla richiesta di Fioravanti di non fargli il regalo ma hanno fatto una donazione all’Ail. Sotto il colonnato di Sant’Agostino si sono incontrati il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo e il consigliere regionale Andrea Assenti. E anche dall’entroterra hanno voluto far sentire la loro vicinanza, come il sindaco di Arquata, Michele Franchi, e quello di Montegallo, Sante Capanna. Tra la folla anche il presentatore e ascolano di adozione Massimiliano Ossini insieme con la moglie Laura Gabrielli. Tanti anche gli imprenditori del territorio ma soprattutto, anche tanti cittadini che hanno voluto far sentire il loro sostegno e la vicinanza al sindaco. E alla fine, il tradizione brindisi e la torta.