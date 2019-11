Ascoli, emergenza per la fuga di gas: chiusa la strada. Allarme lanciato dai residenti preoccupati dall'odore

ASCOLI - I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Verdi nel quartiere di Borgo Solestà ad Ascoli Piceno per una fuga di gas a causa della rottura di un tubo della conduttura sotto la strada.

Falconara, una puzza irrespirabile sale dalle fogne: tracce di anidride solforosa. I residenti denunciano

Fermo, la puzza di gas è insopportabile ma la fuga non si trova: ansia tra i residenti

Per questo motivo i vigili urbani hanno interdetto il traffico in tutta la via e gli automobilisti diretti verso il cimitero sono stati dirottati su altre strade. Sul posto gli operai della ditta Sato che stanno provvedendo a individuare il guasto per poi provvedere alla riparazione. A dare l'allarme sono stati numerosi cittadini di Borgo Solestà che hanno avvertito la forte puzza di gas fin dalle prime ore della mattinata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA