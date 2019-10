Cartoceto, schianto tra auto e contro la colonnina del gas: una ferita grave, due bimbi all'ospedale

CARTOCETO - Tremendo scontro tra auto a Lucrezia di Cartoceto: il bilancio parla di 5 persone ferite, tra cui due bambini, e momenti di paura per una fuga di gas.

Erano da poco passate le 13,30 quando, all'incrocio tra via Trieste e via Sant'Anna si sono scontrate, per cause ancora al vaglio della polizia locale, una Fiat Multipla condotta da una donna e una Citroen C3 con a bordo due donne e due bambini. La Multipla ha poi finito la sua corsa schiantandosi contro una colonnina del gas. Immediato l'arrivo dei soccorritori: ad avere la peggio è stata una delle due donne a bordo della Citroen, portata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Sono finiti invece al San Salvatore di Pesaro l'altra donne ed i due bimbi a bordo, mentre la conducente della Multipla, con lesioni più leggere, è stata portata all'ospedale Santa Croce di Fano. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno disinnescato ogni rischio legato alla fuga di gas.

