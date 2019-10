La puzza di gas spaventa ​un intero quartiere: arrivano i vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Fuga di gas, la puzza appesta il quartiere, Lido Tre Archi in fibrillazione con rietute segnalazioni al 115 e l’interventg dei Vigili del Fuoco e del tecnico abilitato per controllato con l’apposito apparecchio da dove proviene l’odore che invade via Pietro Nenni.Un odore prepotente nella zona dell’edicola, del bar, della lavanderia, negli appartamenti. I residenti temevano un’esplosione perché quell’odore così caratteristico sta lì a indicare pericolo, è necessario a far scattare l’attenzione di chi lo avverte, evitando così situazioni di rischio. Il problema più grave che potrebbe presentarsi in questi casi è l’esplosione improvvisa innescata da una scintilla fortuita in ambiente saturo di gas a causa di una perdita. L’allerta è scattata intorno all’ora di cena, erano all’incirca le 20, sono dovuti intervenire i pompieri e non era la prima volta.