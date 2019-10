Falconara, una puzza irrespirabile sale dalle fogne: tracce di anidride solforosa. I residenti denunciano

FALCONARA - C’erano anche i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima la sera di venerdì 25 ottobre scorso in via Saline, ad assicurare che il personale specializzato dei vigili del fuoco ed i tecnici dell’Arpam operassero in sicurezza. è il tardo pomeriggio di venerdì quando cominciano ad arrivare numerose segnalazioni da Castelferretti, molte delle quali dei residenti di via Saline.

Fermo, la puzza di gas è insopportabile ma la fuga non si trova: ansia tra i residenti

L’odore è nauseabondo ed i cittadini ne temono subito la pericolosità. Viene immediatamente allertato il 115 dei vigili del Fuoco ed il 112 dei carabinieri che interviene sul posto con due pattuglie della Tenenza di Falconara agli ordini del comandante Michele Ognissanti. I residenti della zona sono tutti in strada, una quindicina di persone in tutto, ma tutte coese tra loro e sfiancate dall’ennesimo puzzo avvertito nella zona. Così i vigili del fuoco, lungo la rete fognaria che corre su via Saline, rilevano non trascurabili concentrazioni di anidride solforosa e, pur escludendo la presenza di vapori di origine chimica (tipo benzine e/o solventi), decidono di vederci chiaro. Interviene così una squadra di tecnici dell’Arpam che si avvale sul posto degli stessi pompieri per il prelievo dei liquidi sul tratto fognario maggiormente interessato.

Fermo, puzze nauseabonde lungo la costa: il letame finisce sotto accusa

È opportuno specificare che l’anidride solforosa, pur non avendo in questo caso origine da processi di lavorazione con solventi o benzine, può risultare tossica per l’uomo se respirata in luoghi chiusi ed in alte concentrazioni. Nei giorni successivi, i residenti di Castelferretti hanno presentato denuncia presso gli uffici della Tenenza, ma nel merito nessuna ipotesi di colpevolezza è stata da loro ipotizzata. Ai carabinieri della Tenenza spetta adesso il compito di convogliare le risultanze tecniche dei vigili del fuoco e del personale Arpam, per fare il rendiconto puntuale alla Procura della Repubblica di Ancona e ricostruire cosa sia potuto accadere lo scorso venerdì sera, cosa abbiano respirato i residenti (non ci sono stati intossicati) e soprattutto se, nel caso, siano ravvisabili delle precise responsabilità penali ed a carico di chi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA