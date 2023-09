ASCOLI - Prosegue la voglia di fare festa in città da parte dell’amministrazione comunale. Il centro storico ospiterà appuntamenti con la musica, il canto e il ballo anche dopo il concerto di Max Gazzè di domani sera e quello di Roberto Vecchioni in programma il 18 ottobre. A corollario di una stagione all’insegna dell’intrattenimento, l’Arengo ha deciso di nuovo di trasformare il salotto cittadino un un’enorme discoteca all’aperto.

Dopo la festa anni Ottanta dell’aprile scorso che richiamò un gran numero di partecipanti, seguita da quella dedicata ai giovani nel medesimo scenario, ecco arrivare da parte del primo cittadino la decisione di permettere la realizzazione di un altro megaparty, fissato la sera del 31 ottobre in piazza del Popolo. Si tratta di “Ulla Festival”, decritto come il più grande spettacolo di musica dance mai realizzato.

L'organizzazione arriva dalla riviera





Affidato ad una organizzazione rivierasca, ma a cui fa parte un solido professionista ascolano, Federico Civilotti, speaker, dee jay e creatore di eventi, la serata, ad ingresso libero, si svolgerà con l’ausilio di un imponente palco, numerosi danzatori e tante scenografie ad effetto, con gonfiabili enormi raffiguranti gli alieni ispirati alla pellicola di Spielberg, “Incontri ravvicinati del terzo tipo”. L’obiettivo, come sempre per l’amministrazione comunale, è quello di offrire opportunità di svago e di divertimento, sulla falsariga dell’evento “Symphony of caos” andato in scena qualche settimana in piazza Arringo.

Anche questa volta, rimane la ferrea decisione di limitare l’affluenza del pubblico, come hanno dimostrato le regole imposte per il concerto di Gazzè di domani, che non potrà superare le 2.000 presenze, evitando di mettere in fibrillazione il piano sicurezza, stabilito dal comitato per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Ingressi contingentati





In occasione dell’evento di domani sera, gli ingressi nella piazza saranno contingentati ad opera del personale munito di contapersone per garantire un regolare flusso in entrata e in uscita dall’area, sempre rispettando i limiti della capienza stabilita. Accessi limitati che verranno confermati anche per la data del 18 ottobre, quando in piazza del Popolo alle ore 21 le luci si accenderanno su Roberto Vecchioni e il suo concerto “Infinito Tour”, il cui ingresso sarà gratuito, previa prenotazione dei biglietti e fino al numero limite stabilito in base alla tutela dell’ordine pubblico.

A breve i biglietti per ammirare il recital del cantautore-professore che ha fatto la storia della musica italiana, grazie a motivi indimenticabili del calibro di “Luci a San Siro”, “La mia ragazza”, “Per amore mio” e “Chiamami ancora amore”, con cui ha vinto Sanremo 2018. I ticket saranno disponibili a partire dalle ore 10 di mercoledì 4 ottobre sul circuito Eventbrite.