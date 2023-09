ASCOLI L’unione fa la forza. Specie quando occorre rialzarsi e camminare tutti insieme verso la ripresa sociale ed economica dopo l’impatto dello spietato terremoto del 2016. E ad indicare la strada da percorrere per uscire dal tunnel tutti insieme, dal capoluogo ai comuni dell’entroterra, prende corpo ora un progetto, “Ascoli città metromontana” che – intascato uno specifico finanziamento regionale – entra ora nella sua fase concreta per lanciare un segnale forte: la programmazione congiunta e condivisa da più amministrazioni comunali, per la prima volta, di eventi attrattivi e di richiamo.

Tra tutti, quello di un grande cantautore e protagonista della musica italiana qual è Roberto Vecchioni che si esibirà il 18 ottobre alle ore 21 in piazza del Popolo (ad ingresso gratuito previa prenotazione del posto). Un concerto attorno al quale ruoteranno altri eventi pianificati ad Ascoli, Folignano, Montegallo e Venarotta come anticipazione di una futura programmazione integrata e diffusa sul territorio per la prossima stagione turistica. Per rivitalizzare le zone del sisma e non rendere inutile la ricostruzione materiale dei luoghi colpiti.

Regione e Atim



«Prende il via un progetto – sottolinea il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti - grazie alla Regione Marche e all’Atim a cui noi come sindaci delle aree interne stiamo lavorando da mesi. Questo perché è importante ricostruire case, scuole e chiese, ma il grande rischio è di vederle poi, tra 10 anni, vuote. Per evitare questo, parallelamente alla ricostruzione stiamo portando avanti un progetto immateriale per il rilancio socio-economico delle nostre zone. Abbiamo già lavorato insieme, ad esempio per la candidatura di Ascoli a capitale italiana della cultura. E per questo ringrazio i colleghi sindaci perché con grande coraggio hanno superato il campanilismo per puntare su un progetto di territorio. Un progetto, quello di “Ascoli città metromontana”, necessario se vogliamo pensare al futuro come polo attrattivo con uno sguardo glocal, ovvero valorizzando le realtà del territorio, e renderci visibili a livello globale. Vogliamo fare rete e cercare di proseguire uniti in questa direzione».



Il programma di “Ascoli città metromontana”, presentato ieri mattina dai sindaci Marco Fioravanti di Ascoli, Matteo Terrani di Folignano e Sante Capanna di Montegallo insieme al vice sindaco di Venarotta Andrea Trenta, si impernia su sette appuntamenti. Di cui tre, ovvero quelli relativi a Folignano (tra cui il concerto di Bennato), si sono già svolti dall’8 al 10 settembre scorsi. Per quanto riguarda Ascoli, come detto, il nome di grande richiamo è sicuramente quello del cantautore Roberto Vecchioni che si esibirà in piazza del Popolo il prossimo 18 ottobre con il suo “Infinito Tour”.

Il concerto gratuito

Un concerto gratuito ma con prenotazione dei posti fino alla capienza massima della piazza, come stabilito dal comitato per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di mercoledì 4 ottobre sul circuito Eventibrite. Nel calendario, inoltre, rientra anche il già annunciato evento che vedrà protagonista un altro protagonista della musica italiana come Max Gazzè, sempre in piazza del Popolo ma domenica.

E ad Ascoli è previsto anche un evento per i più giovani con “Ulla”, sempre nella piazza il 31 ottobre. A Montegallo, invece, il 15 ottobre è previsto il dj set “Montegallo Reloaded” con il dj di fama internazionale Joe T Vannelli e il 22 ottobre “Un piano in piazza”, con esibizione del talentuoso Steve, giovane del territorio molto apprezzato sui canali social. È previsto, invece, il prossimo 8 ottobre a Venarotta il concerto dei “La Rua”. «Siamo felicissimi – sottolinea Daniele Incicco, frontman dei “La Rua” - di poter contribuire con il nostro concerto ad arricchire il programma di valorizzazione di questo territorio che è il nostro». Soddisfatto anche il giovane talento ascolano “Steve” chiamato ad esibirsi a Montegallo dove ha trascorso gran parte della sua infanzia.