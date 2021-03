L'ex ferramenta chiude dopo 141 anni ma rinasce come ristorante in pieno centro

ASCOLI - Non sarà solo un ristorante. Ma comprenderà un progetto ben più ampio e articolato che possa essere attrattivo per la città e per tutto il centro storico. È quello che verrà realizzato in via Niccolò IV nei locali della Ferramenta Pespani. Solo qualche giorno fa, erano stati gli stessi titolari della storica attività ad annunciare che dopo 141 anni si abbassavano definitivamente le saracinesche su quella che è stato un punto di rifermento della città per i tanti artigiani, imprese, hobbisti e cittadini.

LEGGI ANCHE

Ora legale, tra sabato e domenica lancette un'ora avanti: dormiremo un'ora in meno



Le serrande sono destinate a riaprirsi presto, seppur per far spazio ad una attività completamente differente. L’immobile è stato acquistato dall’imprenditrice ascolana Alessandra Alessandrini che dopo aver maturato esperienza all’interno della Gela ovvero in quella che fino a pochi mesi fa era l’impresa di famiglia specializzata nel settore del food. Dopo la cessione dell’azienda avvenuto di recente, Alessandra Alessandrini ha deciso di intraprendere da sola questa nuova iniziativa e di investire in centro storico per realizzare quella che nelle intenzioni è sicuramente un’idea ambiziosa e al tempo stesso dare impulso ad un progetto di riqualificazione che possa diventare un luogo attrattivo dove la ristorazione rappresenterebbe solo uno dei tanti elementi che si vorrebbe mettere in campo. La pianificazione è ancora in fase embrionale: dopo aver acquistato l’immobile, nelle prossime settimane verranno dato avvio all’iter burocratico nel corso del quale verrà valutata, anche con gli enti preposti, una serie di idee per accertare la fattibilità di alcune proposte che potrebbero essere realizzate all’interno degli ampi locali di via Niccolò IV.

In un momento di grave crisi economica, aggravata ancor di più negli ultimi anni prima dal terremoto e poi dalla pandemia, dove tante attività hanno dovuto abbassare inesorabilmente i battenti, c’è chi, invece, con coraggio, ha deciso di investire e intende dare il proprio contributo per cercare di ridare vita ad uno dei centri storici più belli d’Italia e che negli ultimi tempi gode anche dell’apprezzamento dei turisti sempre più numerosi. Una iniziativa che prende le mosse quando il settore della ristorazione insieme con quello dell’intrattenimento è fortemente penalizzato per il blocco dell’attività a seguito delle norme imposte dal governo per il contenimento della diffusione del coronavirus. L’imprenditrice Alessandra Alessandrini, dunque, avrà la possibilità di utilizzare questo periodo per dare vita al proprio progetto e farsi trovare pronti per quando si potrà tornare a frequentare i locali e a trascorrere qualche ora in compagnia degli amici. Una scelta sicuramente coraggiosa ma assai importante per ridare impulso al tessuto economico cittadino e che rappresenta comunque un segnale incoraggiante per la città che manifesta così anche la voglia di crescere e tornare ad essere un punto di riferimento importante per tutto il territorio dal punto di vista imprenditoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA