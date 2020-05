Ascoli, scippa una donna in centro e tenta di prelevare col bancomat: incastrato dalle telecamere

ASCOLI - Nella mattinata di ieri, i carabinieri della Compagnia i Ascoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura di Ascoli che ha diretto e valutato positivamente le accurate attività investigative dell’Arma, a carico di un trentenne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per rapina aggravata e tentato prelievo con carta bancomat.

Secondo gli investigatori l’uomo, in concorso con una donna ascolana indagata per gli stessi reati, nel settembre 2019 in pieno centro cittadino, strappava la borsa ad una signora di 49 anni di Ascoli, tentando poi vanamente di prelevare del denaro ad uno sportello bancomat con la tessera contenuta nella stessa borsa.

I carabinieri, raccolta la denuncia della donna, hanno cercato ed individuato le immagini nei circuiti di videosorveglianza vicini al luogo dello scippo e della banca e poi raccolto le varie testimonianze, riuscendo ad individuare i presunti autori del reato . Il trentenne è stato quindi rintracciato, arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.



