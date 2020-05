Coronavirus, le Marche festeggiano: nessun morto nelle ultime 24 ore. E' la seconda volta dal 2 marzo/ I dati delle regioni in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, oggi è una bella giornata per le Marche: il Gores infatti non non ha segnalato nessun morto nelle ultime 24 ore. E' la seconda volta (la prima domenica scorsa) che succede dal 2 marzo, agli albori dell'epidemia nella nostra regione. Dall'inizio dell'emergenza nelle Marche si sono state 990 vittime.

LEGGI ANCHE: Ceriscioli e Bonaccini firmano il via libera tra Marche e Romagna: attesa per Abruzzo, Lazio, Toscana e Umbria

I DATI NELLE REGIONI TEMPO REALE:

OGGI 12 NUOVI POSITIVI NELLE MARCHE

Sono stati 12 i nuovi positivi segnalati oggi nelle Marche. Pesaro la provincia più colpita con 2.736 casi (+1), seguita da Ancona con 1.860 (-), Macerata con 1.110 (+4), Fermo con 454 (+6) e Ascoli con 290 (-). Sono 229 (+1) i casi provenienti da fuori provincia. Le persone in isolamento scendono a 4.393 (-156), tra loro 532 (-21) sono operatori sanitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA