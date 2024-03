ASCOLI Arriva la terza edizione del progetto “Orientiamoci 2.0 - Il percorso delle superiori verso il futuro", che si svolgerà il 26 e 27 marzo al Polo culturale Sant’Agostino dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’intento è quello di aiutare i giovani che dovranno decidere il percorso post scuola superiore nella scelta del proprio futuro attraverso la “peer education”, ovvero l’educazione tra pari, visto che saranno proprio i giovani che frequentano i vari atenei a spiegare tutti i dettagli dei vari percorsi universitari ai prossimi maturandi.

APPROFONDIMENTI LA CONFARTIGIANATO VA IN SCENA Al Rossini di Pesaro oggi la Giornata nazionale della cultura artigiana: «Intelligenza artificiale, un atout per le aziende»

I protagonisti

Parteciperanno Politecnica delle Marche, UniCam, Università di Macerata, Lumsa, Università di Teramo, Iulm, Università europea di Roma, Università di Genova, Poliarte, Isia di Urbino, Accademia Santa Giulia e altre, ma anche agenzie del lavoro come Gigroup, Lavorint, Anpal, Ial e il Consorzio universitario piceno. L’evento è organizzato dall'associazione Apply insieme all’Arengo. Il sindaco Marco Fioravanti evidenzia: «Registrare un numero così importante di associazioni giovanili è un traguardo di livello. Apply sta creando una rete importante, con i giovani che stanno guardando verso Ascoli e non altrove». «A differenza del passato, dove erano le istituzioni scolastiche e universitarie che davano indirizzi sul mondo giovanile, questa volta tutto viene dal basso, con le testimonianze dei giovani che trasmettono la loro esperienza - sottolinea l’assessore con delega alla Gioventù Domenico Stallone. - Crediamo che il movimento giovanile sia rinato e che può crescere ancora di più». Roberta Giorgi del Consorzio universitario piceno aggiunge: «Quest’anno abbiamo dato un contributo all’iniziativa e siamo disposti a dare il nostro supporto per il raggiungimento dell’obiettivo. Parteciperemo alla due giorni come espositori».

Grande impegno

Alessio Poli e Sergio Storoni di Apply spiegano: «Di recente la nostra associazione è stata inserita tra i 100 profili dell’innovazione educativa in Italia. Se tutto questo esiste è grazie all’impegno per progetti che partono dal basso. Il nostro lavoro non si ferma ma cerca di migliorarsi. C’è anche una novità: le uscite degli studenti della mattina non sono finalizzate solo all’orientamento, ma ci sarà anche un momento di sensibilizzazione sul mondo del lavoro e dell’Università. Spiegheremo come si fa un curriculum e cosa crediti formativi. Abbiamo aperto la comunicazione anche alle scuole dell’Abruzzo e della costa. L’associazione nasce per soddisfare i bisogni dei ragazzi».