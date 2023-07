ASCOLI - Continua a tenere con il fiato sospeso migliaia e migliaia di fan il giallo legato alle prenotazioni per il concerto del trio “Il Volo”, che si terrà il 21 luglio in piazza del Popolo. L’evento, ufficializzato a dal sindaco Marco Fioravanti e dai responsabili – gli imprenditori Roberta Faraotti e Stefano Panichi - era stato annunciato come una festa della città, con ingresso omaggio riservato alla popolazione locale, da ritirare nel botteghino di piazza del Popolo. Un dono alla città per i celebrare i 30 anni di attività della Fainplast.



Lo stop



Ma la prenotazione in programma il 20 giugno è stata sospesa dal comitato per l’ordine pubblico per la sicurezza. Pericolo di accampamenti nottuni e impossibilità di controllare la provenienza dei richiedentgi il biglietto.Richieste sono infatti pervenute dal Belgio, Germania, persino americani per lo show di Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto. I tre artisti non hanno attualmente un tour italiano, si comprende perché un ingresso gratis ad Ascoli faccia gola a tutti, anche a chi abita a Sondrio o a Siracusa. Ecco dunque l’esigenza di migliorare la distribuzione dei ticket gratuiti al pubblico non caotica, per evitare di mettere a repentaglio i richiedenti. Ma non è solo il temuto arrembaggio ai biglietti ad aver spaventato coloro che hanno organizzato l’evento. Anche le rigide regole relative al piano sicurezza imposte da Prefettura e Questura, con soli duemila posti a sedere in piazza del Popolo, non aiuterebbe a migliorare la situazione, che non può neppure essere affidata ad una agenzia che, attraverso modalità online, vedrebbe bruciare in tempi record tutti i posti disponibili. Difficoltà anche a creare una segreteria con biglietti ad invito, perché così diventerebbe una manifestazione privata.



La mission



Insomma, l’idea di privilegiare gli ascolani sembrerebbe diventata una mission impossibile, dato che l’enorme mole di richieste fuori confine non lascia grandi margini di manovra. L’unica possibilità potrebbe essere quella di accantonare preventivamente 800, 1000 posti per gli ascolani, dopo di che affidarsi allle prenotazioni online. Non sappiamo ancora come andrà a finire ufficialmente ma di certo lo show del “Volo” è diventato un enigma da risolvere.