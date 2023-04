ASCOLI - Attratto dalla bellezza e dalla nobiltà dell’architettura ascolana – suo padre è il principe Luigi Borghese, sua madre l’attrice Barbara Bouchet – Alessandro Borghese si è dichiarato entusiasta della città che sta ospitando in questi giorni le registrazioni del suo “4 Ristoranti”, fortunato programma in onda su Sky. Il mattatore-chef del piccolo schermo, che sta affrontando la sua nuova sfida tra specialità culinarie proprio nel capoluogo piceno e pur incontrando innumerevoli difficoltà a causa della pioggia non si è risparmiato in passeggiate nel centro storico, i cui caratteristici angoli sono stati anche immortalati dalle telecamere della sua troupe.

Borghese, che dopo aver iniziato da Cusinè Royale 2.0 in via di Vesta, ha poi girato all’interno di Zeneat di via Napoli, ieri ha registrato dentro Figli di in via Marucci e che oggi concluderà i suoi set televisivi nei locali di Chisc in via Cairoli, è apparso felice di scoprire e apprezzare sia le bontà gastronomiche locali – dai piconi al formaggio alle olive farcite - sia i monumenti del centro storico. Oltre a piazza Arringo, piazza del Popolo e il chiostro di San Francesco, il conduttore romano ha amato particolarmente i ponti: di Solestà, di Porta Tufilla e di Cecco. «Qui è tutto bellissimo: approfitto delle pause di sole per andare a godermi le bellezze in travertino, a cominciare a questi ponti che sono davvero una meraviglia» ha esordito Borghese, tra una pausa e l’altra della sua escursione ascolana, che è stata caratterizzata da un vero e proprio bagno di folla, con chiacchiere e foto non risparmiate a nessuno.

Una serie di incontri che lo ha visto anche in compagnia del sindaco Marco Fioravanti. Ovviamente, non è mancato l’entusiasmo da parte dei residenti coinvolti, in particolare tra le quattordici comparse ingaggiate per ciascun ristorante nelle vesti di commensali. Soddisfazione anche palesata dai titolari dei ristoranti in gara, in questa settimana blindatissimi e rigorosamente chiusi al pubblico.