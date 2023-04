ASCOLI - Saranno Chisc, Cusine Royal 2.0, Figli di... e Zeneat i protagonisti del programma televisivo “4 ristoranti”. A partire da oggi una troupe del fortunato format, condotto da Alessandro Borghese, sarà impegnata in alcune riprese all’ombra delle torri ascolane, in occasione delle registrazioni della nona edizione. Già scritturate anche alcune comparse ascolane che presteranno il loro volto nei set dei quattro locali: per tutti una lista con le linee guida da seguire per quanto riguarda orari e look da rispettare.

Il cooking show mette in gara quattro ristoratori di una stessa area geografica. Il format prevede che ogni concorrente inviti a cena gli altri tre che commentano e votano location, menù, servizio e il conto per stabilire chi tra di loro è il migliore. Vicino alla sua nona stagione, il programma di grande successo, in onda sulle piattaforme Sky e Tv8, torna a fare tappa nel Piceno dopo ben otto anni. Nel novembre 2015, Alessandro Borghese elesse La Croisette di San Benedetto “miglior ristorante delle Marche gestito da marito e moglie”, al termine di una sfida a quattro all’ultimo fornello con gli ascolani Il Desco, Piccolo Teatro e il sambenedettese Il Gambero da Tato.