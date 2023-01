Fermato con 19 dosi di cocaina, in manette ad Ascoli un giovane albanese

ASCOLI - I carabinieri della stazione di Villa Pigna Bassa, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere lo spaccio ed il consumo di droga, hanno tratto in arresto un giovane di nazionalità albanese trovato in possesso di 19 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa gr.11.

La perquisizione personale ha, inoltre, permesso di rinvenire sulla sua persona anche la somma di 150 euro sottoposta a sequestro essendo ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Il giovane è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ascolana a cui fornirà la sua versione dei fatti.