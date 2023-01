FANO - Il viaggio con la cocaina dal Napoletano verso San Costanzo. Una partita di droga destinata alla movida dell’ultimo dell’anno e a rifornire la piazza di spaccio di Fano. Due gli arresti. Ieri mattina l’udienza di convalida per un 68enne residente a Boscoreale e un 42enne di Torre Annunziata. Nella sera del 30 dicembre i due erano a bordo di una Ford C Max condotta dal 68enne quando tre auto dei carabinieri, con i lampeggianti, li hanno fermati all’altezza di Marotta.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Pirata della strada travolge Ape car: feriti due diciassettenni finiti nel fossato. Caccia a un'auto scura



Attesa la consegna



I militari avevano preparato l’operazione e appreso che ci sarebbe stata questa consegna. Così, li hanno attesi e intercettati. Una volta fermati, dall’auto è spuntata una confezione di carta, tutta avvolta nel nastro adesivo marrone, piena di cocaina. All’interno c’erano 315 grammi di polvere bianca. Motivo per cui i due sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi hanno una lista di precedenti legati allo spaccio e altri reati contro il patrimonio.

Ieri mattina sono stati portati davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto. Il 42enne passeggero si è assunto le sue responsabilità scagionando il 68enne che era alla guida. Le indagini sono in corso ma quello doveva essere un carico da consegnare a San Costanzo per poi finire ad alimentare la movida delle feste di fine anno. Il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere per il 42enne mentre ha rimesso in libertà il più anziano. Entrambi erano difesi dall’avvocato Michele Mariella che nelle prossime udienze sosterrà la difesa scegliendo il rito processuale più adatto.



Valore di 25mila euro



Il controllo dei carabinieri ha permesso di fermare la vendita degli oltre tre etti di cocaina e di sequestrare i cellulari degli arrestati in modo da poter stringere il cerchio sui contatti e i clienti della sostanza stupefacente. E su eventuali altri tramiti locali. Verranno ricostruite le ultime telefonate e le informazioni chiave. La droga, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 25mila euro.