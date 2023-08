ASCOLI - Non esistono ferie estive sul fronte dei cantieri pubblici in città. Proprio nel pieno della stagione più calda il capoluogo piceno vede tutta una serie di lavori programmati dall’Arengo in corso - tra cui, oltre a corso Trieste, anche il parco fluviale sul Tronto e qualcuno già alla fase conclusiva come la pista ciclabile con hub in piazza Immacolata - e diversi cantieri pronti a partire anche molto importanti come la riqualificazione, in 4 lotti, della Fortezza Pia, quelli per la riqualificazione dell’ex capannone Sauc (scavi propedeutici effettuati), con la gara in corso per la realizzazione dopo anni di attesa del ponte tra Monticelli e Castagneti. Uno scenario che vede, dunque, sommando anche altri interventi in corso o in arrivo anche nei vari quartieri e nelle frazioni, per oltre 20 cantieri in ballo. Il tutto secondo il cronoprogramma e gli indirizzi del sindaco Marco Fioravanti in condivisione con l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli.

Tra i cantieri aperti e per i quali si cerca di accelerare per arrivare a breve alla conclusione, spicca innanzitutto corso Trieste, con lavori di ripavimentazione arrivati a piazza Simonetti e con la conclusione dell’intervento, ormai relativo all’ultimo tratto tra piazza Simonetti e via XX Settembre entro il prossimo mese di ottobre. Praticamente conclusi – questione di qualche settimana – i lavori in piazza Immacolata per completare l’area di ricarica bici elettriche e di aggregazione e il collegamento con la pista ciclabile di viale Benedetto Croce (mancano solo alcune rifiniture e il posizionamento di pensiline). In fase avanzata anche l’intervento per la realizzazione del parco fluviale nella zona sotto il quartiere di San Filippo. Lavori in corso, con l’effettuazione degli scavi per le indagini geologiche, anche quelli per la riqualificazione del capannone ex Sauc che andrà ad ospitare nuovamente la sede del sestiere, la palestra e altre attività aggregative e la biblioteca per il quartiere di Campo Parignano. Intervento importante, inoltre, quello partito qualche giorno fa per realizzare il primo tratto di pista ciclabile, in via Tevere, per andare a collegare il quartiere di Monticelli con la stazione ferroviaria per poi riconnettersi con la rete ciclabile del centro storico. Tratto dopo tratto, stanno proseguendo a Borgo Solestà – con conclusione già avvenuta in alcune vie – i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di numerose zone del quartiere. Per quanto riguarda i cantieri aperti nelle frazioni, sono in fase avanzata i lavori per il parcheggio del cimitero di Castel Trosino ed è iniziata a Colle la riqualificazione del lavatorio storico anche con il consolidamento di mura interne alla frazione. Poi si procederà con la riqualificazione di una piazzetta a Mozzano.



Sarà un’estate decisiva anche per alcune grandi opere molto attese in città, tra cui la riqualificazione (da 5,3 milioni di euro) della Fortezza Pia e della zona limitrofa, con l’avvenuta aggiudicazione dello stralcio relativo al restauro delle mura urbiche fino a Porta Romana e, quindi, l’avvio dei lavori da settembre. Valutazioni in corso, invece, con la procedura di gara europea verso la fase conclusiva, per sbloccare i lavori per la realizzazione dell’ormai famoso ponte tra Monticelli e Castagneti da circa 9 milioni di euro. Proprio in questa fase, dunque, si definiranno due tasselli di grande rilevanza per la città sia dal punto di vista della valorizzazione turistica che per quanto riguarda il miglioramento della viabilità.