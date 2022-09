ASCOLI - Scuolabus gratuito per gli alunni del plesso di Sant’Agostino che dovranno trasferirsi alla D’Azeglio e alla Ceci per l’avvio del cantiere di miglioramento sismico dell’edificio, mentre per tutti gli utenti del servizio di trasporto scolastico scatterà anche la novità tecnologica che consentirà alle famiglie di tracciare in tempo reale, attraverso i cellulari, il percorso dei loro figli a bordo dei pulmini da e verso le sedi scolastiche.

APPROFONDIMENTI IL RIENTRO Mancano i fondi: sdoppiata una maxi-classe

L’Arengo, ormai a ridosso dell’avvio del nuovo anno scolastico, mette a punto gli ultimi dettagli per evitare il più possibile disagi a docenti e studenti. Il tema scuola è stato al centro della riunione di giunta di ieri pomeriggio.

Le parole del sindaco

«Stiamo procedendo alla riqualificazione dell’intera rete scolastica comunale – spiega il sindaco Marco Fioravanti - con interventi antisismici, di efficientamento energetico e in alcuni casi di riedificazione dei plessi. Questo rappresenta un grande vantaggio per la nostra comunità che potrà disporre nel giro di 4-5 anni di scuole sicure e adeguate sotto ogni profilo. Allo stesso tempo è cura dell’amministrazione evitare o comunque attenuare i disagi che lo spostamento di interi plessi può comportare per studenti, famiglie e personale scolastico». In tal senso c’è da affrontare il discorso dei trasferimenti degli studenti nelle nuove collocazioni temporanee che possono essere comunque più distanti. «Per andare incontro alle comprensibili necessità familiari, - sottolinea l’assessore all’istruzione Donatella Ferretti - con una deroga consentita dal nostro regolamento per il trasporto scolastico, trattandosi di situazioni eccezionali, intendiamo fornire gratuitamente il trasporto agli alunni del plesso Sant’Agostino, dove è imminente l’avvio dei lavori». Un’iniziativa analoga a quella già attivata per il plesso di via Sardegna, dove sono stati trasferiti da tempo gli studenti della media Don Giussani di Monticelli. Il trasferimento degli alunni di Sant’Agostino prevede la scuola dell’infanzia alla Ceci, dove verrà approntato anche lo spazio destinato alla mensa, e la Primaria alla D’Azeglio. «Ci apprestiamo – conclude la Ferretti - a un’operazione di grandi proporzioni di cui siamo particolarmente fieri, perché tutelare e garantire le giovani generazioni vuol dire gettare le basi per il futuro della nostra comunità».

Il servizio



Intanto, come confermato dal sindaco Fioravanti, gli scuolabus che saranno utilizzati per il nuovo anno scolastico saranno dotati di un sistema di trasporto intelligente, con la possibilità per i genitori di monitorare in tempo reale il percorso del veicolo a bordo del quale viaggia il figlio e di ricevere avvisi di eventuali ritardi o modifiche al servizio in concomitanza di eventi particolari. Un sistema che consentirà, in pratica, ai genitori di poter monitorare in tempo reale il percorso del veicolo a bordo del quale stanno viaggiando i propri figli e anche di essere informati subito, attraverso avvisi, di eventuali ritardi o di modifica al servizio in concomitanza di eventi particolari che richiedano una rimodulazione dello stesso.