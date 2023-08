ASCOLI - Piazza Ventidio Basso è diventato uno dei luoghi maggiormente frequentati dai giovani che, soprattutto nel fine settimana, si danno appuntamento tra la chiesa di San Pietro Martire e quella dei Santi Vincenzo e Anastasio per trascorrere in compagnia le serate. Purtroppo, tra chi si diverte ed ama trascorrere qualche ora di svago con la propria comitiva, c’è anche non perde occasione per creare tensione e momenti spiacevoli.

Non sono mancati, negli ultimi mesi momenti di paura a seguito di aggressioni e risse. Calci, pugni, urla che hanno richiesto l’intervento delle forze di polizia per sedare gli animi e, talvolta, anche quello del personale sanitario del 118 che hanno provveduto a prestare le prime cure a coloro che hanno riportato conseguenze. «L’amministrazione comunale ha già provveduto a intensificare i controlli della polizia municipale in quella zona, soprattutto nel fine settimana e nelle ore notturne – dice il vice sindaco di Ascoli, Gianni Silvestri -. Con la presenza sempre maggiore di ragazze e ragazzi, sono aumentati anche alcuni episodi di violenza. Ma per porre un freno a questa situazione è necessaria la collaborazione di tutti ed è per questo che potremmo proporre questo argomento nel corso di una delle prossime riunioni del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura».

La videosorveglianza

Si starebbe valutando anche la possibilità di incrementare gli impianti di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza ai cittadini ed evitare episodi spiacevoli. Come quello di qualche settimana fa quando una donna avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino sul viso dell’ex ragazzo della figlia. Su quanto accaduto quella sera stanno ora indagando i carabinieri a seguito delle denunce che sono state presentate dalle persone coinvolte attraverso i propri avvocati.

Da quanto si apprende, quello avvenuto in piazza Ventidio Basso sarebbe solo l’ultimo di una serie episodi che si sarebbero verificati già due anni fa, ovvero quando la relazione sentimentale tra i due giovani è terminata. Da quel momento ci sarebbero stati degli episodi di violenza che erano già sfociati con delle denunce. Lo scorso mese di aprile, quando la questione stava per approdare nelle aule di giustizia, le querele di parte sarebbero state ritirate. Fino ad agosto, quando la situazione è degenerata di nuovo. Un primo episodio sarebbe avvenuto subito dopo la Quintana di agosto nei pressi del sestiere di Porta Romana dove il giovane e la ragazza con cui adesso ha una relazione sentimentale, sarebbero stati aggrediti dal fratello della ex e da alcuni amici. A seguito di quella aggressione il giovane ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso così come il padre che era corso in soccorso del figlio. Pochi giorni dopo, l’episodio di piazza Ventidio Basso con la mamma della ex fidanzata che avrebbe prima discusso con il giovane e poi gli avrebbe spruzzato in faccia lo spray al peperoncino. Sarà ora la Procura di Ascoli a fare piena luce su quanto accaduto e ad accertare le eventuali responsabilità.