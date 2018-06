Brumotti di Striscia nelle casette in legno ad Arquata del Tronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARQUATA - Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la notizia e ambasciatore del Fai sarà domani sera ad Arquata del Tronto. Dopo aver girato Lombardia, Piemonte, Liguria e Toscana, l’inviato di Striscia visiterà anche alcune delle zone colpite dagli ultimi terremoti. Domani partirà da Assisi e, dopo una tappa di 128 km e 1300 metri di dislivello, nel tardo pomeriggio arriverà ad Arquata del Tronto dove ad attenderlo ci saranno il sindaco Aleandro Petrucci, il vicesindaco Michele Franchi, la presidente regionale FAI Marche Alessandra Stipa, oltre a cittadini e volontari del Fai. Vittorio Brumotti trascorrerà poi la notte in uno dei moduli abitativi provvisori dove vivono centinaia di persone che hanno visto le loro case distrutte o rese inagibili a seguito delle scosse del 2016. Inoltre la mattina di mercoledì 27 giugno, prima di ripartire per Tivoli, tappa successiva del suo viaggio su due ruote, verrà condotto in via straordinaria nella zona rossa della frazione di Capodacqua e all’Oratorio della Madonna del Sole