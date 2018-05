Sciacallaggio nelle case delle zone terremotate Denunciate 4 persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I carabinieri hanno eseguito diversi decreti di perquisizione al culmine di un’intensa attività investigativa ad Arquata del Tronto. In particolare, i carabinieri di Ascoli e della stazione di Arquata del Tronto, quotidianamente impegnati nel controllo del territorio, specialmente nella zona rossa, più esposta e vulnerabile agli atti di sciacallaggio, dopo alcune settimane di investigazioni, seguite ai numerosi furti denunciati dai cittadini colpiti dal terremoto di beni e oggetti custoditi nelle abitazioni inagibili, sono arrivati a scoprire una banda di quattro persone, a casa dei quali sono stati rinvenuti e già riconosciuti dalle vittime, alcuni quadri, mobilio, utensili da lavoro, argenteria e altri oggetti di valore economico e affettivo. Il bottino, ammontante ad alcune migliaia di euro, sarà presto restituito ai legittimi proprietari. I quattro (di cui tre italiani ed un macedone) sono stati denunciati per furto aggravato in concorso alla locale Procura della Repubblica.