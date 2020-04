I vandali non restano in casa: divelta la targa per Mercedes Rizzoli

APPIGNANO - Nemmeno l’emergenza Coronavirus ferma i vandali. L’ultima dimostrazione arriva da Appignano del Tronto, dove alcuni ignoti – anziché restare in casa come da decreto - hanno divelto la targa della piazzetta dedicata alla partigiana Mercedes Rizzoli.

Il palo su cui era affissa la targa è stato infatti sradicato e gettato poco distante, tra le sterpaglie limitrofe: «Nel tempo in cui tutto il mondo è in pensiero per il diffondersi del Coronavirus, mentre assistiamo inermi, con gli occhi pieni di lacrime e il cuore in frantumi, alle immagini delle bare trasportate dai mezzi militari e mentre molti pregano affinché i propri cari ricoverati in rianimazione riescano a superare questa malattia, c’è chi mette in mostra tutta la propria idiozia» ha tuonato amareggiata il sindaco Sara Moreschini.

