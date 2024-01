Gioielliere sequestrato e minacciato con una pistola: il rapinatore gli svuota il negozio poi si fa dare un passaggio a Martinsicuro

ALBA ADRIATICA - Un gioielliere di Alba Adriatica, comune a pochi chilometri dal confine con le Marche è stato sequestrato questa sera da un rapinatore che, puntandogli una pistola alla tempia, lo ha costretto a salire in auto per recarsi in gioielleria.

Gioielliere sequestrato da un rapinatore, negozio svuotato

Stefano Cichetti, terrorizzato e sotto choc, ha dovuto aprire il negozio e consegnare al rapinatore tutti i gioielli esposti in vetrina ma non quelli contenuti nella cassaforte. Poi il malvivente poi ha intimato al gioielliere di accompagnarlo a Villa Rosa, frazione di Martinsicuro, dove ha fatto perdere le sue tracce. Al momento il rapinatore italiano è ricercato dai carabinieri e dagli agenti della polizia