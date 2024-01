SAN BENEDETTO Si è spento a 73 anni il medico ortopedico Nicola Ricci dopo aver lottato con una malattia. Era ricoverato all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, sua città natale; era tornato a vivere nella Riviera delle Palme appena raggiunta la pensione, dopo una vita lavorativa passata al nosocomio San Salvatore di Pesaro. Era molto conosciuto nel territorio in quanto faceva parte di una storica famiglia di armatori sambenedettesi; da ragazzo è stato tesserato nel settore giovanile della Sambenedettese, per poi collaborare con la prima squadra e con il vivaio rossoblù dopo essere diventato medico. È stato attaccante nella De Martino, un campionato calcistico italiano istituito nella stagione 1954-1955 dalla Lega nazionale professionisti e sospeso durante gli Anni Settanta; il torneo era intitolato alla memoria del giornalista e scrittore Emilio De Martino. È stato anche formatore della Misericordia di Grottammare, dove teneva lezioni durante il corso di Educazione al primo soccorso organizzato dai volontari del soccorso. Lascia la moglie Danila, la figlia Stefania e il genero Roberto, i nipoti Nicolò e Matteo, i fratelli e la sorella. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Nucci di via Col de Pioppi 4 a San Benedetto, nella zona a ridosso del confine con Acquaviva Picena. I funerali saranno celebrati giovedì 1° febbraio alle 10 nella chiesa dei Padri Sacramentini.