Trovato sotto a un ponte il cadavere dell'anziano scomparso sui monti della Laga

ACQUASANTA - E' stato ritrovato poco fa sotto a un ponte il cadavere di Romolo Massi, l'anziano di 87 anni di Pomaro, frazione di Acquasanta Terme che ieri sera, dopo essere uscito qualche ora prima, non era tornato a casa per la cena. A dare l'allarme erano stati i familiari ed erano subito scattate le ricerche anche con l'ausilio dei cani molecolari. Purtroppo questo pomeriggio è stato rinvenuto il corpo. probabilmente Romolo Massi è stato vittima di un malore ed è caduto in una scarpata vicina al ponte.

