Anziano non fa ritorno a casa per la cena, ricerche in corso sui monti della Laga

ACQUASANTA - Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Ascoli Piceno sono entrate in azione questa sera nella zona di Pomaro (frazione di Acquasanta Terme) perla ricerca di un anziano che non ha fatto rientro presso l’abitazione dopo il tramontare del sole. Sul posto sono giunti anche carabinieri e vigili del fuoco. Le ricerche sono condotte anche con l’ausilio cinofili del soccorso Alpino e speleologico con i cani molecolari. I familiari dell’anziano temono che possa essere rimasto vittima di un malore o possa essere caduto in qualche scarpata dei monti della Laga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA