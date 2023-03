SAN BENEDETTO Ci sarebbero questioni di gelosia dietro l’aggressione avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in una abitazione di Ragnola dove un uomo di 41 anni, B.S., è stato colpito da una coltellata alla spalla. A ferirlo sarebbe stato l’ex marito della padrona di casa che aveva semplicemente invitato la persona ferita - un semplice amico a quanto si apprende - per un pranzo.



La dinamica



L’aggressore aveva ancora le chiavi di casa ed è entrato senza neppure annunciarsi. Una volta dentro si è trovato di fronte l’ospite , convinto di trovarsi di fronte all’amante della donna, è stato accecato dalla gelosia. La tensione è subito salita alle stelle ed è nata una discussione tra i due. Il primo accusava il secondo di essere il nuovo compagno della donna, l’altro stava cercando di far capire invece che il loro rapporto era solo di amicizia. Il litigio si è fatto sempre più acceso, i toni sempre più alti fino a quando è spuntato fuori un coltello. L’aggressore ha infatti aperto il cassetto della cucina prendendo la prima lama che gli è capitata a tiro e si è avventato sull’ospite colpendolo, in maniera fortunatamente lieve, a una spalla.

La fuga

Quando si è reso conto di ciò che aveva fatto ha mollato il coltello (la cui lama si è anche spezzata) ed è fuggito via facendo momentaneamente perdere le proprie tracce. Per la verità anche l’aggredito è uscito di casa, forse per correre dietro a chi lo aveva accoltellato poco prima. Si è fermato sulla Statale quando ha accettato di farsi accompagnare in ospedale. La vicenda è subito stata segnalata alle forze dell’ordine che hanno ascoltato il ferito e la donna e hanno subito avviato le indagini per rintracciare l’aggressore. A coordinare le operazioni è stata la polizia del commissariato diretta dal dirigente Andrea Crucianelli e, intorno alle 18, l’uomo è stato rintracciato a non troppa distanza dal luogo dove era avvenuto il ferimento. Dovrà spiegare alle forze dell’ordine i motivi del suo gesto anche se pare abbastanza evidente che il pomeriggio di autentica follia sia scaturito dalla gelosia. La Procura comunicherà nelle prossime ore i provvedimenti da prendere nei confronti del presunto aggressore.



Le conseguenze



Per fortuna il ferimento è stato lieve e questo potrebbe alleggerire, in qualche modo, la posizione della persona fermata dalle forze dell’ordine.