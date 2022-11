Lite a San Benedetto, accoltellata una persona in zona Ragnola: portato in elisoccorso a Torrette. Caccia aperta all'aggressore

SAN BENEDETTO - Sangue sull'auto, un uomo ferito alla gola, un altro in fuga. L'allarme dato da un passante. Poco prima delle 16 l’ambulanza del 118 e i carabinieri sono intervenuti in zona Ragnola, a San Benedetto del Tronto,a seguito di una lite tra macedoni sfociata con un accoltellamento.

Allertata l'eliambulanza

Nel frattempo è stata allertata l'eliambulanza che, dopo 20 minuti, è atterrata in zona per un pronto trasferimento all'ospedale di Torrette. Grave l'uomo di 33 anni colpito da un fendente alla gola, sulla strada che porta allo Stadio Riviera delle Palme, per mano di un connazionale. Lo stesso autore della coltellata ora è in fuga e ricercato dalle forze dell'ordine.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile per fare ricostruire quanto accaduto.

Notizia in aggiornamento