Uomo accoltellato nel centro storico di Macerata: due muratori fermano l'aggressore. Guarda il video

MACERATA - Un uomo è stato accoltellato nella zona di via Garibaldi intorno alle ore 13 , nel centro storico di Macerata. Sul posto polizia, carabinieri e 118. Grande trambusto nella zona, l'aggressore è stato bloccato da due muratori. L'aggredito ha riportato contusioni e ferite alle mani e al volto.

L'aggressore è un 46enne della zona, i carabinieri lo hanno fermato. La persona ferita, portata poi in ospedale, sarebbe un conoscente di 44 anni. Indagini in corso sulle cause della violenza.