A14, chiusa per una notte l'uscita del casello di Grottammare: ecco quando

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell'ambito dei lavori di installazione della segnaletica verticale, dalle 23 di giovedì 15 alle 5 di venerdì 16 febbraio, sarà chiusa la stazione di Grottammare, in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto.

Coda tra Pedaso e Grottammare

Intanto, anche oggi lunedì 12 febbraio 2024, tra Pedaso e Grottammare, si registra traffico rallentato per lavori