Albero crolla su un'auto in sosta e la distrugge, paura a Montemarciano. Intervengono i vigili del fuoco

MONTEMARCIANO – Paura questa mattina a Montemarciano, in via Panoramica, dove un albero, a causa del vento, è crollato sulla strada, abbattendosi su un'auto in sosta, nella quale fortunatamente non c'era nessuno. Sul posto, alle 6,30, sono intervenuti i vigili del fuoco di Senigallia per tagliare e rimuovere la grossa pianta, usando l'autogru proveniente dalla sede centrale di Ancona, in modo da liberare il veicolo, pesantemente danneggiato.

