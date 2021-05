Ragazzo in bicicletta travolto da un'auto, si alza in volo l'eliambulanza: 17enne portato all'ospedale

FABRIANO - Schianto tra un'auto e una bicicletta, all'ospedale un ragazzo di 17 anni. è successo oggi pomeriggio, poco prima delle 16, in via del Lazzaretto, la strada che dal cimitero delle Cortine di Fabriano porta in via Aldo Moro. Il ragazzo, in sella alla sua bici, è stato urtato da un'auto. Subito sono stati attivati i soccorsi. Dalla base di San Cassiano si è alzata in volo l'eliambulanza perché all'inizio si temeva per le condizioni del ragazzo: fortunatamente è rimasto sempre cosciente e non è grave, ma è stato portato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani.

