Scontro sulla statale, il traffico in tilt all'altezza del ponte sul Tenna. Giovane motociciclista a Torrette

FERMO - Incidente stasera sulla statale nei pressi del bivio per Lido Tre Archi, a poca distanza dal ponte sul Tenna. Scontro fra un giovane motociclista, poi soccorso dall'eliambulanza e portato a Torrette, e un'Audi A3. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale.

L'eliambulanza è atterrata nei pressi del casello di Porto Sant'Elpidio e ha trasportato il giovane, di circa 20 anni, ad Ancona. Caos e disagi sulla statale con il traffico bloccato sia all'altezza dei bivi per Tre Archi e San Marco alle Paludi che nella zona sud di Porto Sant'Elpidio con la bretella verso l'A14.

Ultimo aggiornamento: 20:50

