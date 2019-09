Ubriaco disteso in mezzo alla strada: tre volte in ospedale in sole 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Emergenza pochi minuti dopo mezzanotte nel tratto che da via Flaminia porta a via Mattei con alcune persone che avevano segnalato una persona distesa a terra forse a causa di un investimento. Immediato l'intervento della Croce Gialla che ha trovato un uomo di colore sui 30-35 anni ubriaco e senza scarpe disteso a terra in mezzo alla strada con i sanitari che lo hanno subito portato all'ospedale di Torrette dove è stato verificato che la stessa persona già nella giornata di domenica era stato portato nello stesso ospedale sempre dopo aver abusato con gli alcolici.