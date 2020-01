TRECASTELLI - Alle 3.40 la banda della marmotta ha fatto saltare il dispositivo dell’ufficio postale di via Primo Maggio a Ponte Rio di Monterado, nel Comune di Trecastelli. I carabinieri sul posto. Bottino in corso di quantificazione. Il terzo caso in poche settimane dopo Corinaldo e Barbara. © RIPRODUZIONE RISERVATA