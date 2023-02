ANCONA Stop alla viabilità in via Conca dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani mattina. Al via i lavori di realizzazione del sovrappasso pedonale che collegherà il parcheggio di via Metauro all’area ospedaliera. La strada sarà chiusa dalla rotatoria dell’ospedale. Anas procederà con l’interdizione al traffico dello svincolo della Statale 16 per Torrette-Ospedale.



Lo slittamento



Una serie di rinvii ha fatto slittare di oltre tre mesi la realizzazione dell’opera. Doveva essere conclusa il 26 settembre scorso la realizzazione del nuovo ponte pedonale di Torrette. Poi lo slittamento al 15 dicembre, e ancora al 13 febbraio. Da quando è iniziata l’opera si è abbattuto su tutto il settore edile il macigno del rincaro delle materie prime. La ditta Torelli Dottori di Cupramontana, che si era aggiudicata l’appalto per l’importo di 390 mila euro Iva esclusa, aveva fornito tutta una serie di motivazioni per le quali veniva effettivamente evidenziata la difficoltà nel proseguire il lavoro nei tempi contrattuali, richiedendo così una proroga di 120 giorni sul termine di consegna. Richiesta accolta parzialmente dal Comune che alla fine ha concesso ulteriori 60 giorni alla ditta, posticipando la fine dei lavori al 13 febbraio.

Il sovrappasso

La notte prossima finalmente il sovrappasso, lungo 25 metri, verrà posizionato ad un’altezza di 5,25 metri. Il suo utilizzo è fondamentale, permette ai pedoni di attraversare la pericolosissima via Conca in totale sicurezza. Inoltre, con la fruibilità del sovrappasso, si potrà eliminare il semaforo pedonale che rallenta la viabilità, visto che poi quel tratto è particolarmente battuto dai mezzi pesanti per raggiungere l’autostrada. Inoltre verrà installato anche un ascensore adiacente alla torre lato ospedale, ad uso pubblico e con capienza di 13 persone.