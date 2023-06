Disastro colposo nel poligono militare della spiaggia di Capo Teulada, tra i cinque generali rinviati a giudizio c'è l'ex comandante anconetano Sandro Santroni

CAGLIARI - L'accusa è di disastro colposo, l'inchiesta è quella sugli effetti di anni di esercitazioni nel poligono militare di Teulada dove, nella “Penisola Delta”, dal 2008 al 2016 vennero sparati 860mila colpi di addestramento, con 11.875 missili, pari a 556 tonnellate di materiale bellico. Per questo cinque generali, ex capi di stato maggiore, andranno a processo. Tra loro l'anconetano Sandro Santroni, 72 anni, generale, per 4 anni comandante del Comando Militare della Regione Sardegna, nel 2010 commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il rinvio a giudizio

Accolte le istanze delle parti civili di far celebrare un processo per stabilire le eventuali responsabilità del disastro.Questo ha deciso il giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Cagliari, Giuseppe Pintori. Il dibattimento si aprirà il 25 gennaio 2024. Il rinvio a giudizio, oltre al generale Sandro Santroni, è per Giuseppe Valotto, 76 anni, di Venezia, Claudio Graziano (69) di Torino, Danilo Errico, anche lui 69enne residente a Torino; Domenico Rossi, 71 anni di Roma.