ANCONA Il nuovo centro sportivo che sorgerà nelle adiacenze dello stadio Del Conero si avvicina a grandi passi verso la sua nascita. Ieri, a livello burocratico, è stato compiuto l’atteso passo dell’”avviso di asta pubblica” riportato all’interno del sito del Comune di Ancona. Le offerte per il bene immobile dovranno essere presentate entro le 12 del 19 aprile mentre l’apertura buste si terrà, in seduta pubblica, il giorno seguente alle 10 a Palazzo degli Anziani.

APPROFONDIMENTI LEGA PRO Punti pesanti in palio nella 34°: l'Ancona pareggia in Sardegna. Esulta la Recanatese, "X" Fermana. Crolla la Vis

L’Ancona ci sarà, come da priorità espressa ormai da tempo da tutte le anime del club: a cominciare dal patron asiatico Tony Tiong che considera il “Training Center” punto centrale di ogni progetto futuro legato alle giovanili e alla prima squadra. L’area in questione confina a nord con il parcheggio dello stadio Del Conero, a est con la strada provinciale Cameranense, a ovest con la linea ferroviaria Ancona-Foggia e a sud con via Filonzi. Nella mappa catastale posta in allegato si fa riferimento ad un’area evidenziata in rosso (49.569 mq) e una in giallo (24.447 mq), quest’ultima da sottoporre a variante urbanistica. In tutto si parla di 74.016 mq, all’incirca sette ettari e mezzo. Valore complessivo 1.214.000 euro.

I meriti del Comune

Quello del centro sportivo è un altro tassello dell’opera del Comune di Ancona, e dell’assessore allo sport Andrea Guidotti, improntata all’impiantistica e allo sport a favore di tutti. Sempre per rimanere nell’ambito “calcistico” (seppur nell’area di Passo Varano va ricordato anche il progetto relativo alla piscina olimpionica e al poligono di tiro all’interno della cittadella sportiva) basti pensare alle varie migliorie riguardanti lo stadio Del Conero. Dal ritorno del Cavaliere armato tra i professionisti, in seguito allo sbarco ad Ancona della famiglia Canil nell’estate 2021, è stata riaperta la curva nord, rimodernata la tribuna coperta con nuove postazioni stampa, tribuna Vip e area hospitality e sono stati installati nuovi seggiolini biancorossi nelle due curve. Sedute che dovrebbero interessare, a breve, anche altri settori dello stadio.