Taglia l’erba e muore nel giardino degli amici autopsia per Roberto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO È all’obitorio di Torrette in attesa dell’autopsia la salma di Roberto Stacchiotti, il papà che sabato mattina è morto mentre lavorava all’esterno di un casolare di via Gattuccio. La Procura, per accertare la causa della morte che secondo i soccorsi sarebbe stata naturale, ha chiesto di svolgere l’esame autoptico oggi o al massimo domattina.Il giorno seguente poi i funerali nella chiesa della Misericordia, quartiere dove viveva con la moglie di origini polacche e il bambino di 9 anni. Roberto avrebbe compiuto 47 anni il prossimo luglio. La morte lo ha colto mentre stava usando un decespugliatore nel giardino di una coppia di amici ai quali a volte dava una mano con lavoretti nel suo tempo libero. Il malore improvviso, il soccorso della padrona di casa sotto gli occhi del bambino e poi il vano tentativo di rianimarlo da parte di Croce Gialla di Camerano e automedica di Torrette. Nel frattempo tanti amici sui social hanno mandato messaggi di affetto alla famiglia di Bertì, come lo chiamavano da ragazzino. Condoglianze sono giunte anche da Astea e Osimo Servizi, società dove è confluita l’Astea Servizi per la quale Roberto era operaio da tempo.