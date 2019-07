Simula urto con l'auto e vuole soldi per lo specchietto: denunciato il truffatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Raggiro dello specchietto: denunciato dai carabinieri per tentata truffa e danneggiamento un 53enne della provincia di Siracusa.E' accduto a Sirolo, dove l'uomo ha colpito con un corpo contundente l'auto di un 69enne, per poi simulare un urto con la sua Mercedes e chiedere un "riscarcimento" per la rottura dello specchietto.